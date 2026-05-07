Arsenali përgatit disa shitje të mëdha gjatë verës, pavarësisht fitimeve nga Liga e Kampionëve
Arsenali po përgatitet për shitje të konsiderueshme lojtarësh këtë verë, pavarësisht se ka fituar më shumë se 120 milionë funte apo rreth 140 milionë euro nga gara e tyre deri në finalen e Ligës së Kampionëve.
“Topçinjtë” do të përballen me Paris Saint-Germain në finalen e Budapestit më 30 maj, pasi një fitore 1-0 ndaj Atletico Madridit vulosi një fitore të përgjithshme 2-1.
Vetëm suksesi i tyre në gjysmëfinale solli 18.5 milionë euro, duke i çuar fitimet totale evropiane këtë sezon në 140 milionë euro, me mbi 10 milionë euro shtesë në dispozicion nëse e fitojnë këtë garë për herë të parë.
Megjithatë, sipas Sky Sports, pavarësisht rritjes financiare, Arsenali po planifikon një strategji transferimesh më të balancuar pas shpenzimeve të mëdha të verës së kaluar, kur investuan rreth 310 milionë euro për transferime të reja, ndërsa gjeneruan vetëm 11.5 milionë euro në shitje.
Klubi tani synon të përmirësojë qëndrueshmërinë e skuadrës dhe të përmbushë rregullat e reja të Ligës Premier për Raportin e Kostos së Skuadrës, të cilat do të kufizojnë shpenzimet për paga dhe transferime në 85 përqind të të ardhurave nga sezoni i ardhshëm.
Ndërsa Arsenali nuk është nën presion për të shitur lojtarë para se të blejë, pritet që ata të largojnë lojtarë gjatë afatit kalimtar për të ndihmuar në balancimin e llogarive.
Lojtarë të nivelit të lartë, përfshirë Ben White, Leandro Trossard dhe Gabriel Martinelli, janë lidhur të gjithë me transferime të mundshme, ndërsa talente të akademisë si Myles Lewis-Skelly dhe Ethan Nwaneri gjithashtu mund të tërheqin interes për shkak të vlerës së tyre të lartë të shitjes. /Telegrafi/