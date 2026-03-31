Arrestohet politikania malazeze nga skandali seksual për tejkalim të shpejtësisë në autostradë
Ish-Sekretarja e Shtetit e Ministrisë së të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave të Malit të Zi, Mirjana Pajkoviq, është arrestuar për tejkalim shpejtësie në një autostradë.
Policia e arrestoi atë për drejtim mjeti me 202 kilometra në orë në një pjesë të autostradës ku shpejtësia e lejuar është 100 km/orë.
Policia njoftoi se oficerët e trafikut e ndaluan atë në zonën e Kolashinit, transmeton Telegrafi.
"Gruaja u arrestua për tejkalim të shpejtësisë - ajo po drejtonte me 202 kilometra në orë", tha policia, e cila publikoi edhe një video të veprës penale.
Mirjana Pajkoviq u bë e njohur për publikun e gjerë jo vetëm për pozicionin që mbante, por edhe për praninë e saj të spikatur në mediat sociale, ku shpesh tërhiqte vëmendjen me postime që, kombinonin politikën, stilin personal dhe imazhin publik që po përpiqej të ndërtonte.
🚔🚨Službenici Mobilne jedinice saobraćajne @PolicijaCG su danas na auto-putu, na teritoriji Kolašina zaustavili i kontrolisali lice M.P. (36) iz #PG.
👮⚖️Imenovana je lišena slobode zbog prekoračenja maksimalne dozvoljene brzine - upravljanja vozilom brzinom od 2⃣0⃣2⃣ km/h❗️ pic.twitter.com/5QnnEem9ik
— Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG) March 30, 2026
Pajkoviq e gjeti veten në qendër të një skandali të madh, pasi pamjet dhe fotografitë eksplicite të saj u publikuan në publik.
Pasuan akuza penale, akuza të ndërsjella me ish-drejtorin e ANB-së, Dejan Vukshiq, dhe trazira të forta politike.
Pajkoviq ngriti tre padi penale për shpërndarje të paautorizuar të përmbajtjes intime, duke pretenduar se ishte ekspozuar ndaj kërcënimeve dhe shantazheve.
Menjëherë pas kësaj, ajo dha dorëheqjen nga pozicioni i saj si sekretare shteti, të cilën ajo, ashtu si aktorët e tjerë në këtë çështje, e shpjegoi me "arsye personale".
Rasti i Mirjana Pajkoviq hapi një debat më të gjerë në publikun malazez rreth kufijve midis jetës private dhe detyrës publike, rolit të rrjeteve sociale në karrierat politike, por edhe rreth mbrojtjes institucionale kundër të ashtuquajturës pornografi hakmarrëse, e cila është një vepër penale e dënueshme me burgim në Mal të Zi.
Ndërsa Pajkoviq pretendon të jetë viktimë e shpërndarjes së paautorizuar të përmbajtjes intime dhe kërcënimeve, pala tjetër bën akuza të kundërta.
Pas publikimit të regjistrimeve eksplicite, Pajkoviq konfirmoi se ishte marrë në pyetje nga policia, se apartamenti dhe makina e saj ishin kontrolluar dhe se telefoni i saj celular ishte konfiskuar përkohësisht.
Ajo pretendon se më pas shkoi në Vjenë për një udhëtim të shkurtër privat, jo për të shmangur procedurat.
Ajo i mohoi policisë çdo lidhje me Nikola Drecun, një të arratisur dhe anëtar i klanit Kavaç të përmendur në një nga regjistrimet.
Zyra e prokurorit të Podgoricës ka ngritur një çështje penale dhe po kryen hetime për të përcaktuar nëse ka elementë të një vepre penale.
Ndërkohë, Pajkoviq ka hapur një profil në OnlyFans. /Telegrafi/