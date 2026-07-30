Arrestohet një person në Lipjan për ngacmim seksual
Një person është arrestuar në Lipjan nën dyshimin për veprën penale “Ngacmim seksual”.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 29 korrik, rreth orës 16:00.
Policia njofton se i dyshuari, mashkull kosovar, dyshohet se e ka ngacmuar në mënyrë të vazhdueshme një grua.
“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, për shkak se i njëjti vazhdimisht e ka ngacmuar viktimën femër kosovare”, thuhet në njoftimin e Policisë.
Pas intervistimit dhe në konsultim me prokurorin, ndaj të dyshuarit është caktuar masa e ndalimit dhe ai është dërguar në mbajtje, ndërsa rasti po hetohet. /Telegrafi/
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