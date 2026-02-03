Arrestohet një person në kërkim, kanos verbalisht zyrtarët policorë në Pejë - dërgohet në mbajtje
Një person i cili ishte në kërkim policor është arrestuar dhe i njëjti gjatë shoqërimit duke u transportuar me veturë zyrtare për në stacion i ka kanosur verbalisht zyrtarët policorë.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur të hënën rreth orës 08:50 në rrugën “Qerim Muriqi”, në Pejë.
Tutje bëhet e ditur se pas intervistimit me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje.
“Rr. Qerim Muriqi, Pejë/ 02.02.2026 – 08:50. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar i cili ishte në kërkim policor dhe i njëjti gjatë shoqërimit, duke u transportuar me veturë zyrtare për në stacion, i ka kanosur verbalisht zyrtarët policor. Pas intervistimit me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje, rasti nën hetime”, thuhet në raport. /Telegrafi/