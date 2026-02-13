Arrestohet një i mitur në Prishtinë, ishte në kërkim policor për dhunim
Policia e Kosovës ka arrestuar një të mitur në Prishtinë, i cili ishte në kërkim policor dhe i dënuar me tri vjet masë institucionale edukative për veprën penale 'dhunim'.
Policia njofton se pas arrestimit, i njëjti është dërguar në qendrën korrektuese për të mitur sipas vendimit gjyqësor.
“Njësia për Realizimin e Urdhëresave, në kuadër të Stacionit Policor Veriu në Prishtinë, ka realizuar me sukses arrestimin e një personi, i cili ishte në kërkim policor. I mituri ishte i dënuar me tri vjet masë institucionale edukative për veprën penale 'dhunim'”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals