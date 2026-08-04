Një femër Kosovare është arrestuar në Prizren pasi gjatë kontrollit të banesës së saj janë gjetur dhe sekuestruar mbi 33 gramë substancë narkotike e llojit marihuanë dhe katër fishekë.

Sipas raportit të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 3 gusht, rreth orës 03:00.

E dyshuara, shtetase kosovare, është arrestuar pas kontrollit të banesës, ku janë gjetur 33.17 gramë marihuanë dhe katër fishekë.

Me vendim të prokurorit, e dyshuara është dërguar në mbajtje.

Rasti është iniciuar për veprat penale që lidhen me posedimin e paautorizuar të narkotikëve dhe mbajtjen në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armës. /Telegrafi/


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