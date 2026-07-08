Dëmtohet objekti në Kompleksin Memorial "Zahir Pajaziti", policia nis hetimet
Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të asgjësimit apo dëmtimit të pasurisë së huaj në Kompleksin Memorial "Zahir Pajaziti" në Orllan të Podujevës.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë, rastit ka ndodhur gjatë periudhës 30 maj dhe 30 qershor të këtij viti.
"Njësitet policore, pas pranimit të informatës, kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku në objektin përcjellës në kullë ku kanë vërejtur disa dëmtime në tavan dhe në korridorin e objektit", thuhet në raport.
Lidhur me rastin është informuar edhe prokurori, ndërsa policia ka bërë të ditur se rasti është iniciuar si "Asgjësim apo dëmtim i pasurisë së huaj" dhe hetimet janë në vazhdim. /Telegrafi/
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