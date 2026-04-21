Arrestohet një grua në Pejë, dyshohet për vjedhjen e mbi 176 mijë dollarëve nga shtëpia e një shtetasi në SHBA
Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshuar për një rast të vjedhjes së rëndë në Pejë, ku janë raportuar të jenë marrë shuma të mëdha parash nga një shtëpi në rrugën “Ndue Përlleshi”.
Sipas policisë, rasti është raportuar më 26 janar 2026 nga një shtetas me banim të përkohshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili ka deklaruar se nga shtëpia e tij janë vjedhur 176.900 dollarë amerikanë dhe 3.750 euro, të cilat ndodheshin në një sef.
Pas hetimeve intensive nga Sektori Rajonal për Hetime në Drejtorinë Rajonale të Policisë në Pejë, autoritetet kanë arritur të identifikojnë dhe arrestojnë të dyshuarën për këtë rast.
Policia njofton se pas intervistimit, me urdhër të prokurorit të shtetit, e dyshuara është dërguar në mbajtje për 48 orë, ndërsa hetimet për rastin janë duke vazhduar./Telegrafi.