Arrestohet i dyshuari në Leposaviq për sulm ndaj ish të dashurës
Një rast i lëndimit të lehtë trupor është raportuar në Leposaviq, ku një femër kosovare ka denoncuar se është sulmuar fizikisht nga ish i dashuri i saj.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, ngjarja ka ndodhur më 17 prill 2026, rreth orës 01:00, në shtëpinë e viktimës.
Sipas deklarimit të saj, i dyshuari mashkull kosovar kishte shkuar në banesën e saj dhe e kishte sulmuar fizikisht.
Pas raportimit të rastit, policia ka ndërmarrë veprimet e nevojshme dhe ka arritur ta arrestojë të dyshuarin.
Me vendim të prokurorit, ai është dërguar në mbajtje, ndërsa rasti është iniciuar si “lëndim i lehtë trupor”.
Autoritetet kanë bërë të ditur se hetimet lidhur me rastin janë në vazhdim. /Telegrafi/
