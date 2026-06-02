Arrestohen tre të dyshuar për disa vjedhje në Prishtinë
Sektori i Hetimeve të Kryeqytetit ka arrestuar tre persona, të cilët dyshohet se kanë kryer vjedhje të rënda në Prishtinë.
Sipas një njoftimi për media thuhet se puna e zyrtarëve policorë ka rezultuar me arrestimin e të dyshuarve: E.P., mashkull, 18 vjeç, shtetas i Republikës së Kosovës, E.H., mashkull, 26 vjeç, shtetas i Republikës së Kosovës, E.P., mashkull, 16 vjeç, shtetas i Republikës së Kosovës.
“Sektori i Hetimeve të Kryeqytetit ka vazhduar me veprimet e mëtejme lidhur me personat e dyshuar dhe, në koordinim me Prokurorin e Shtetit, është marrë vendimi për ndalimin e tyre”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/