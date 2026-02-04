Arrestohen tre persona në Mitrovicë për vepra penale që lidhen me narkotikë
Policia e Kosovës ka arrestuar tre persona të dyshuar për vepra penale që lidhen me narkotikë, në Mitrovicën e Jugut.
Sipas njoftimit zyrtar, njësitet policore të Stacionit Policor Jugu në Mitrovicë, në bashkëpunim me hetuesit e Drejtorisë për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë, gjatë natës së 4 shkurtit 2026 kanë realizuar arrestimin e tre personave të dyshuar për veprën penale “blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge”.
Arrestimi i të dyshuarve është kryer në dy lokacione të ndryshme në Mitrovicë.
Gjatë kontrollit, tek të dyshuarit janë gjetur dhe sekuestruar 47 qese me substancë të dyshuar narkotike, me peshë të përgjithshme prej 40.84 gramësh.
Me aktvendim të prokurorit kompetent, tre të dyshuarve u është caktuar masa e ndalimit policor, ndërsa hetimet lidhur me rastin janë duke vazhduar nga njësia përkatëse e Drejtorisë për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë. /Telegrafi/