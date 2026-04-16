Arrestimi për vrasjen në vitin 2022 në Lipjan, Prokuroria jep detaje
Policia e Kosovës ka bërë sot të ditur se ka arrestuar dy persona lidhur me vrasjen e vitit 2022 në Lipjan.
E lidhur me këtë rast Prokuroria Themelore e Prishtinës ka dhënë detaje.
“Prokuroria Themelore në Prishtinë – Departamenti për Krime të Rënda, pas një pune intensive në bashkëpunim të ngushtë me Policinë e Kosovës ka arritur të lokalizoj të pandehurin M.G, i cili ishte në kërkim nën dyshim për veprën penale ‘Vrasje e Rëndë’, me ç’rast ndaj të njëjtit është lëshuar aktvendim për ndalim prej 48 orësh, si dhe i janë sekuestruar dy armë, narkotikë, si dhe dokumente të falsifikuara, cilat i pandehuri i ka përdorur gjatë kohës së arratisë, me qëllim të shmangies nga legjitimimi”, thuhet në njoftim.
Arrestohen dy persona për vrasje të rëndë në Lipjan në 2022, sekuestrohen dokumente të falsifikuara për fshehjen e identitetit
Po ashtu, në këtë aksion është arrestuar edhe një person tjetër në drejtim të veprës penale “Dhënia e ndihmës kryerësit pas kryerjes së veprës penale” nga neni 380 i KPRK-së.
Në njoftim thuhet se Prokurori i shtetit me kohë do të vazhdoj ndërmarrjen e veprimeve hetimore të nevojshme, si dhe do të shqyrtoj mundësinë e paraqitjes së kërkesës për ndonjë nga masat për sigurinë e prezencës së të pandehurit në procedurë penale.
Prokurori i shtetit do të vazhdoj punën në mënyrë që të gjithë kryerësit e veprave penale të vendosen para drejtësisë. /Telegrafi/