Arrestimi i dy personave në Prizren për keqpërdorim, Policia tregon se çfarë kanë konfiskuar
Një aksion është zhvilluar të hënën nga ana e Prokurorisë Speciale në ndërmarrjen publike “Eko Regjioni” në Prizren.
Aksioni ka përfunduar me arrestimin e dy personave për keqpërdorim të pozitës dhe mashtrim në prokurim publik.
E sot, Policia e Kosovës në raportin 24-orësh ka dhënë detaje se çfarë është konfiskuar.
“Gjatë kontrollit në cilësi të provave materiale janë konfiskuar disa dokumente (kontrata) të cilat ndërlidhen me rastin, një armë e gjatë me një karikator me njëzet fishekë, dy llop-top, para si dhe dëshmi tjera relevante për rastin”, thuhet në raport.
Dy të dyshuarit pas intervistimit me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals