Një aksion është zhvilluar të hënën nga ana e Prokurorisë Speciale në ndërmarrjen publike “Eko Regjioni” në Prizren.

Aksioni ka përfunduar me arrestimin e dy personave për keqpërdorim të pozitës dhe mashtrim në prokurim publik.

E sot, Policia e Kosovës në raportin 24-orësh ka dhënë detaje se çfarë është konfiskuar.

“Gjatë kontrollit në cilësi të provave materiale janë konfiskuar disa dokumente (kontrata) të cilat ndërlidhen me rastin, një armë e gjatë me një karikator me njëzet fishekë, dy llop-top, para si dhe dëshmi tjera relevante për rastin”, thuhet në raport.

Dy të dyshuarit pas intervistimit me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje. /Telegrafi/

