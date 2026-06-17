Arnold Schwarzenegger bën një paraqitje të rrallë me partneren 27 vjet më të re
Aktori Arnold Schwarzenegger u shfaq në Samitin Botëror Austriak në Vjenë në një paraqitje të rrallë publike me partneren e tij prej shumë kohësh, Heather Milligan.
Konkretisht, 78-vjeçari mori pjesë në eventin në Austri, ku u shfaq me partneren e tij 51-vjeçare, gjë që tërhoqi shumë vëmendjen e medias.
Në këtë aktivitet morën pjesë, ndër të tjerë, ish-nënpresidentja e Shteteve të Bashkuara Kamala Harris dhe Presidenti i Austrisë Alexander Van der Bellen.
Foto: Reuters
Edhe pse Milligan në përgjithësi shmang vëmendjen e medias pavarësisht marrëdhënies së saj afatgjatë me aktorin me famë botërore, këtë herë ajo u shfaq përkrah Schwarzenegger, ku së bashku mbështetën "Iniciativën e tij për Klimën Schwarzenegger".
Çifti rrallë shfaqet së bashku në publik dhe u fotografua për herë të fundit në tapetin e kuq për premierën e sezonit të dytë të serialit të Netflix-it "Fubar".
Schwarzenegger dhe Milligan kanë qenë në një lidhje që nga viti 2012 dhe historia e tyre filloi në një mënyrë të pazakontë - përmes një rekomandimi mjekësor.
Gjegjësisht, gjatë përgatitjeve për xhirimet e filmit aksion "Escape Plan" të vitit 2013, në të cilin luajti së bashku me Sylvester Stallone, ai u dërgua në fizioterapi pas operacionit në shpatull.
Foto: Reuters
Milligan, e cila në atë kohë punonte si specialiste e fizioterapisë dhe me atletë profesionistë, u rekomandua si një nga më të mirat në fushën e saj.
Edhe pse fillimisht marrëdhënia e tyre ishte thjesht profesionale, Schwarzenegger më vonë e kontaktoi atë pasi përfundoi terapinë dhe xhiroi filmin, dhe e ftoi për darkë, gjë që shënoi fillimin e marrëdhënies së tyre. /Telegrafi/