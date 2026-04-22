Ariu polar freskohet me një vaskë të mbushur me akull në kopshtin zoologjik të Oregonit në Portland
Një ari polar i quajtur Kallik shijoi një zhytje freskuese në një vaskë të mbushur me akull në kopshtin zoologjik të Oregonit, ndërsa kujdestarët ofruan lehtësim nga temperaturat në rritje.
Një video e shpërndarë nga kopshti zoologjik tregon ariun duke hyrë në një enë të madhe të mbushur me akull dhe ujë, përpara se të zhytet plotësisht.
Zyrtarët e kopshtit zoologjik theksuan se ky aktivitet është pjesë e një programi të rregullt, i krijuar për t’i ndihmuar kafshët të qëndrojnë të freskëta dhe të angazhuara gjatë motit më të ngrohtë.
Pamjet, të publikuara në rrjetet sociale të kopshtit zoologjik, u përhapën shpejt online.
Meqë arinjtë polarë janë biologjikisht të përshtatur për mjedise arktike, institucionet zoologjike shpesh përdorin stimulime me akull dhe ujë për t’i ndihmuar të rregullojnë temperaturën e trupit. /AA/Telegrafi/