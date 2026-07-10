Ariu hyri në një qendër tregtare në Alaskë, vodhi një pjeshkë dhe u largua
Një ari i ri i zi shkaktoi një situatë të pazakontë në një qendër tregtare në bazën ushtarake amerikane Joint Base Elmendorf-Richardson (JBER), pranë qytetit Anchorage në Alaskë.
Ariu hyri qetësisht në qendrën tregtare Exchange, duke habitur blerësit dhe punonjësit. Sipas dëshmitarëve, kafsha nuk shfaqi agresivitet, por u soll sikur po kërkonte diçka për të ngrënë.
Gjatë “vizitës” së tij të shkurtër, ariu mori një pjeshkë nga një prej ambienteve të dyqanit, ndërsa më pas la edhe një “kujtesë” të pakëndshme – ai bëri nevojat në dyshemenë e qendrës tregtare.
Pas kësaj, ariu u largua nga ndërtesa dhe u kthye në ambientin natyror pa shkaktuar dëme apo rrezikuar njerëzit.
Autoritetet lokale kujtuan se takimet mes njerëzve dhe arinjve janë të zakonshme në zonën e Alaskës, ku kafshët shpesh afrohen pranë zonave të banuara në kërkim të ushqimit.
Banorëve u është bërë thirrje të mos ushqejnë arinjtë dhe të ruajnë distancën në raste të tilla. /Telegrafi/