Hapi paketën në qendrën e dërgesave, por ajo që doli prej saj e la pa fjalë
Hapi një paketë në shërbimin e dërgesave, punonjësja e FedEX ra nga frika kur prej saj doli një kafshë.
Një situatë e pazakontë ka ndodhur në një shërbim dërgesash, kur një punonjëse u përball me një surprizë të madhe gjatë hapjes së një pakete.
Sipas raportimeve, gruaja hapi paketën dhe në atë moment nga brenda doli një kafshë, duke e frikësuar aq shumë sa ajo reagoi menjëherë nga tronditja.
Punonjësja nuk e priste që brenda dërgesës të ndodhej një gjallesë.
Ngjarja ka shkaktuar reagime në rrjetet sociale, ku përdoruesit kanë diskutuar për rrezikun e transportimit të kafshëve në mënyra të papërshtatshme dhe rëndësinë e respektimit të rregullave për dërgesat e gjallesave.
Nuk janë bërë të ditura të gjitha detajet rreth llojit të kafshës dhe rrethanave se si ajo kishte përfunduar në paketë, por momenti i papritur është kthyer në një histori virale. /Telegrafi/