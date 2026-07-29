Qeni shpërthen në lot nga gëzimi kur sheh pronaren pas pushimeve
Një qenushë e racës golden retriever ka emocionuar përdoruesit e internetit pasi reagimi i saj ndaj kthimit të pronares nga pushimet u bë viral.
Në videon e publikuar shihet qeni duke reaguar me shumë emocion kur sheh përsëri pronaren e saj pas një periudhe ndarjeje.
Ajo nuk arrin t’i fshehë ndjenjat, ndërsa duket sikur “qan” nga gëzimi dhe malli për njeriun e saj të dashur.
Pamjet kanë prekur shumë njerëz në rrjetet sociale, të cilët komentuan se reagimi i qenushes tregon lidhjen e fortë emocionale që krijohet mes kafshëve shtëpiake dhe pronarëve të tyre.
Golden retrieverët njihen për natyrën e tyre të dashur, besnike dhe të lidhur ngushtë me familjet e tyre, ndërsa video të ngjashme të kësaj race shpesh bëhen virale për shkak të momenteve të tyre emocionuese. /Telegrafi/
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