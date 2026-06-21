Arijan Topallaj fiton në mënyrë brutale e mposht çekun, i pranishëm edhe Fisnik Asllani
Luftëtari shqiptar i MMA-së, Arijan Topallaj, ka shënuar një fitore të rëndësishme në karrierën e tij, sfidë ku i pranishëm ishte edhe ylli i Kosovës Fisnik Asllani.
Topallaj triumfoi ndaj çekut Jan Stanovsky në meçin e zhvilluar në Berlin të Gjermanisë, duke treguar edhe një herë cilësitë e tij në kafaz.
Përballja zgjati deri në raundin e dytë, kur shqiptari e detyroi kundërshtarin të dorëzohej pas një “submission”, duke siguruar kështu fitoren në mënyrë bindëse.
🔒 Submission locked!
Arijan Topallaj 🇩🇪 forces the tap from Jan Stanovský during round two #OKTAGON90
If you drafted him in #OKTAGONFantasy, he earned you ➕4️⃣ points!
📺 https://t.co/TVP7NaDRbZ | RTL+ | TVP Sport pic.twitter.com/R45G3HIGKo
— OKTAGON (@OktagonOfficial) June 20, 2026
Me këtë sukses, “The Albanian Eagle” e çon bilancin e tij në 10 fitore, 2 humbje dhe 1 barazim në karrierën profesionale.
Ndërkohë, Asllani udhëtoi për në Gjermani në mënyrë që t’i jepte mbështetje Topallajt./Telegrafi/
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