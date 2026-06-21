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Luftëtari shqiptar i MMA-së, Arijan Topallaj, ka shënuar një fitore të rëndësishme në karrierën e tij, sfidë ku i pranishëm ishte edhe ylli i Kosovës Fisnik Asllani.

Topallaj triumfoi ndaj çekut Jan Stanovsky në meçin e zhvilluar në Berlin të Gjermanisë, duke treguar edhe një herë cilësitë e tij në kafaz.

Përballja zgjati deri në raundin e dytë, kur shqiptari e detyroi kundërshtarin të dorëzohej pas një “submission”, duke siguruar kështu fitoren në mënyrë bindëse.

Me këtë sukses, “The Albanian Eagle” e çon bilancin e tij në 10 fitore, 2 humbje dhe 1 barazim në karrierën profesionale.

Ndërkohë, Asllani udhëtoi për në Gjermani në mënyrë që t’i jepte mbështetje Topallajt./Telegrafi/

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