Argjentina po plaket, Scaloni mund të detyrohet t’u besojë të rinjve për t’i dhënë Messit lamtumirën perfekte
Rekordi i Lionel Scalonit në krye të Argjentinës është pothuajse i përsosur. Në tre turne madhorë, ai ka fituar tre trofe, duke udhëhequr “La Albiceleste” drejt triumfit në Kupën e Botës 2022 mes dy titujve të Copa America në vitet 2021 dhe 2024.
Për një trajner që mori drejtimin e kombëtares në eksperiencën e tij të parë si trajner i parë, arritjet e tij janë të jashtëzakonshme.
Tani objektivi i radhës është edhe më ambicioz: mbrojtja e titullit botëror në Kupën e Botës 2026.
Vetëm Italia në vitet 1934 dhe 1938, si dhe Brazili i frymëzuar nga Pele në vitet 1958 dhe 1962, kanë arritur të fitojnë dy Botërorë radhazi. Për këtë arsye, Argjentina synon të hyjë në histori.
Kampionët në fuqi zakonisht vuajnë
Historia e Kupës së Botës tregon se mbrojtja e titullit është një nga sfidat më të vështira në futboll. Gjermania u eliminua në fazën e grupeve në vitin 2018, Spanja në 2014, Italia në 2010 dhe Franca në vitin 2002.
Vetëm Franca e Didier Deschamps në Katar 2022 arriti të shkojë deri në finale si kampione në fuqi.
Megjithatë, formati i ri me 48 skuadra dhe një short relativisht i favorshëm i japin Argjentinës një mundësi reale për të shkuar sërish larg në turne.
Por për ta arritur këtë, Scaloni mund të detyrohet të bëjë diçka që nuk e ka bërë shpesh: t’i hapë më shumë derën brezit të ri.
E njëjta bazë që fitoi Kampionatin Botëror
Argjentina ka mbërritur në Botërorin 2026 me pothuajse të njëjtën skuadër që ngriti trofeun në Katar.
Nga 26 lojtarët e grumbulluar, 17 ishin pjesë e ekipit kampion të vitit 2022. Madje, nga formacioni titullar që nisi finalen kundër Francës, mungon vetëm Angel Di Maria, i cili u tërhoq nga kombëtarja pas triumfit në Copa America 2024.
Kjo vazhdimësi ka qenë një nga armët më të forta të Scalonit. Shumica e lojtarëve luajnë së bashku prej më shumë se pesë vitesh dhe kanë krijuar një lidhje të fortë brenda grupit.
Megjithatë, ekziston një rrezik i madh: koha nuk fal askënd.
Mosha po bëhet problem
Nëntë futbollistë të skuadrës aktuale janë mbi moshën 30-vjeçare. Mes tyre janë emra kyç si Emiliano Martinez, Rodrigo De Paul dhe sigurisht Lionel Messi, i cili gjatë këtij Botërori do të mbushë 39 vjeç.
Në anën tjetër, vetëm tre lojtarë të skuadrës janë nën moshën 25-vjeçare: Giuliano Simeone, Valentin Barco dhe Nico Paz.
Kjo diferencë e madhe mes brezave ka ngritur pikëpyetje nëse Argjentina ka bërë mjaftueshëm për të përgatitur pasardhësit e gjeneratës së artë.
Mungesa në listë e talenteve si Franco Mastantuono dhe Alejandro Garnacho ka shtuar edhe më shumë debatet.
Lodhja mund të ndikojë në momentet vendimtare
Përveç moshës, shqetësim tjetër është edhe ngarkesa e madhe fizike që kanë përballuar shumë prej lojtarëve kryesorë. Kupat e Amerikës, Botërori 2022, sezoni i gjatë me klubet dhe pjesëmarrja në Kupën e Botës për Klube kanë lënë gjurmë.
Enzo Fernandez dhe Julian Alvarez kanë zhvilluar nga 121 ndeshje për klubet dhe kombëtaren që nga fillimi i sezonit 2024/25.
Alvarez pati probleme fizike në fund të sezonit me Atletico Madridin, ndërsa ekzistojnë dyshime nëse ritmi i lartë mund të ndikojë edhe te lojtarë të tjerë gjatë turneut.
Një rast i veçantë është Alexis Mac Allister. Mesfushori i Liverpoolit ka grumbulluar 119 paraqitje në dy sezonet e fundit dhe shumë analistë besojnë se lodhja ka ndikuar në rënien e formës së tij.
Ish-futbollisti i Liverpoolit, Jermaine Pennant, madje kritikoi publikisht paraqitjet e tij gjatë sezonit.
“Pas dëmtimit që pati, duket sikur ka humbur energjinë. Në disa ndeshje dukej sikur thjesht po vraponte pa ndikim në lojë”, deklaroi Pennant.
Brezi i ri mund të jetë çelësi
Pikërisht për këto arsye, Scaloni mund të detyrohet të shpejtojë tranzicionin drejt brezit të ri gjatë vetë turneut.
Emra si Nico Paz, Valentin Barco dhe Giuliano Simeone konsiderohen si e ardhmja e kombëtares, ndërsa tifozët vazhdojnë të kërkojnë më shumë hapësira edhe për talentë të tjerë të rinj.
Nëse Argjentina dëshiron të mbrojë kurorën botërore dhe t’i dhurojë Lionel Messit një lamtumirë të paharrueshme në Kupën e tij të gjashtë dhe të fundit, kombinimi mes përvojës së kampionëve dhe freskisë së brezit të ri mund të jetë vendimtar.
Scaloni ka ndërtuar një nga epokat më të suksesshme në historinë e futbollit argjentinas. Tani sfida e tij më e madhe mund të jetë të gjejë momentin e duhur për t’ia dorëzuar stafetën brezit të ardhshëm, pa humbur mundësinë për një tjetër triumf historik. /Telegrafi/