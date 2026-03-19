Përzgjedhësi i Kombëtares U17, Arbnor Morina, ka publikuar listën e futbollistëve për dy ndeshjet kualifikuese kundër Holandës U17 dhe Bjellorusisë U17.

Këto dy ndeshje do të zhvillohen më 25 dhe 28 mars, në Turqi.

Dardanët e rinj do të grumbullohen më 22 mars në Kampin Nacional të FFK-së, ndërsa drejt Turqisë do të udhëtojnë më 24 mars.

Për këto dy duele Morina ka grumbulluar 21 futbollistë. /Telegrafi/


Kombëtarja e KosovësKosovëFutbollSport
telegrafi sport app