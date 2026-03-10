Arbeloa tregon gjendjen e Mbappes dhe Camavingas, flet edhe për lojtarët e ftuar ndaj Cityt
Trajneri i Real Madrid, Alvaro Arbeloa, ka folur për gjendjen fizike të Kylian Mbappes dhe Eduardo Camavingas, si dhe për mundësinë e përdorimit të lojtarëve të akademisë për shkak të problemeve me lëndimet para përballjes me Manchester City.
Duke folur për sulmuesin francez, Arbeloa u shpreh optimist për rikthimin e tij në formë.
“Kylian Mbappe është shumë më mirë, por duhet të përmirësohet ditë pas dite. Ai është rikthyer me ndjesi të shkëlqyera dhe po avancon gradualisht".
Sa i përket mesfushorit francez Eduardo Camavinga, trajneri madrilen theksoi se ai tashmë është gati për të luajtur.
“Camavinga është shumë më mirë. Ka qenë një javë shumë e vështirë për të, por që nga e shtuna është stërvitur me grupin dhe është plotësisht gati për ndeshjen".
Arbeloa foli edhe për mundësinë që në këtë përballje të aktivizojë lojtarë të rinj nga akademia e klubit.
"Epo, mendoj se të gjithë jemi dakord që në Vigo të rinjtë treguan se pulsi i tyre nuk dridhet. Thiago luajti një ndeshje të shkëlqyer, Palacios u ndryshua në ekip, Manuel Angel ishte çelësi në atë top... nuk është e lehtë t’i besosh akademisë kur je ulur këtu dhe kjo është diçka që njerëzit duhet ta kuptojnë".
"Sepse këtu janë më të mirët në botë dhe për të futur një lojtar të ri, duhet të largosh njërin prej tyre. Nuk është e lehtë, por unë u besoj shumë dhe mendoj se njerëzit ndihen të identifikuar me ta. Ata janë të përgatitur për ndeshje si kjo e nesërmja, siç e kanë treguar tashmë", tha Arbeloa. /Telegrafi/