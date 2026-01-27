Apple publikon iOS 26.2.1 dhe iPadOS 26.2.1
Apple ka publikuar iOS 26.2.1 dhe iPadOS 26.2.1. Ndërsa këto janë versione të vogla shtesë të softuerit, siç nënkuptojnë numrat, ato sjellin një veçori të re të rëndësishme si për iPhone ashtu edhe për iPad.
Kjo është mbështetja për gjurmuesin AirTag të gjeneratës së dytë të Apple, i cili u njoftua sot. Ky vjen me një çip të ri UWB, i cili mbështet Precision Finding.
Kjo mund t'ju udhëzojë drejt objektit të gjurmuar nga 50% më larg. AirTag i ri gjithashtu ka një çip Bluetooth të përmirësuar, me rreze të zgjeruar dhe një altoparlant 50% më të lartë, transmeton Telegrafi.
Dhe me iOS 26.2.1 dhe iPadOS 26.2.1, tani mund të kontrolloni AirTag të gjeneratës së dytë. Përveç kësaj, versioni i ri i softuerit sjell me vete edhe disa rregullime të paspecifikuara të gabimeve, sipas shënimeve zyrtare të publikimit.
Për të instaluar versionin e ri, thjesht shkoni te Cilësimet > Të përgjithshme > Përditësimi i softuerit në iPhone ose iPad-in tuaj të përshtatshëm dhe shkarkimi duhet të fillojë menjëherë. /Telegrafi/