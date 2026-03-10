Apple prezanton linjën e re të produkteve: Detaje rreth iPhone 17e, MacBook Neo dhe serisë M5 - së shpejti në iGjirafa
Apple ka zyrtarizuar përditësimin e radhës të ekosistemit të saj, duke prezantuar një gamë tëgjerë që integrojnë arkitekturën më të fundit të procesorëve dhe standardet e reja të transferimittë të dhënave.
Të gjitha produktet janë të disponueshme për paraporosi menjëherë, ndërsadërgesat e para dhe disponueshmëria e plotë fillojnë më 13 mars.
MacBook Neo: Një kategori e re portative
Produkti më i ri në familjen Mac është MacBook Neo, i krijuar për përdoruesit që kërkojnëefikasitet maksimal në një format kompakt.
- Arkitektura: Fuqizohet nga çipi A18 Pro, i cili optimizon konsumin e energjisë duke mundësuar një jetëgjatësi baterie deri në 16 orë.
- Dizajni: Pajisja funksionon pa sistem ftohjeje me ventilator, duke ofruar një operim plotësisht të heshtur. Vjen në katër opsione ngjyrash: Blush, Indigo, Silver dhe Citrus.
MacBook Air M5 dhe MacBook Pro
Përditësimi i linjës kryesore të laptopëve fokusohet te performanca e llogaritjeve neurale dheshpejtësia e procesimit.
- MacBook Air M5: Modeli i ri vjen me çipin M5, i ndërtuar për të përballuar kërkesat e larta të inteligjencës artificiale (Apple Intelligence). Një ndryshim i rëndësishëm është memoria bazë, e cila tani fillon nga 512GB.
- MacBook Pro: Modelet e reja 14 dhe 16 inç përdorin çipat M5 Pro dhe M5 Max.Karakteristika kryesore teknike është integrimi i portave Thunderbolt 5, që mundëson shpejtësi transferimi deri në 120Gbps.
iPhone 17e: Ekuilibri mes performancës dhe vlerës
iPhone 17e pozicionohet si një opsion racional për ata që duan teknologjinë e fundit në njëformat tradicional.
- Procesori: Vjen me çipin A19, duke siguruar që pajisja të jetë e përshtatshme për aplikacionet e gjeneratës së ardhshme.
- Sistemi i kamerës: Sensor 48MP Fusion me aftësi për zoom optik 2x përmes "crop" të sensorit, duke ofruar kualitet të lartë pa pasur nevojë për thjerrëza shtesë.
Studio Display dhe Studio Display XDR
- Studio Display XDR: Ky model i ri përdor teknologjinë mini-LED me mbi 2,000 zona ndriçimi dhe rifreskim 120Hz (ProMotion). Me një ndriçim maksimal prej 2,000 nits, ky monitor vendos standarde të reja për saktësinë e ngjyrave në HDR.
- Studio Display (2026): Përfshin kamerën 12MP me teknologjinë Center Stage dhe mbështetje për Thunderbolt 5.
iPad Air M4
- iPad Air i ri tani është i pajisur me çipin M4, i cili ofron një rritje të ndjeshme të performancës grafike.
- Me 12GB RAM dhe mbështetje për Wi-Fi 7, ky tablet është i optimizuar për multitasking dhe punë profesionale kreative.
Informacionet mbi blerjen
Për të gjithë ata që duan të sigurojnë pajisjet në ditën e parë të lansimit, sistemi i para porosive është i hapur.
Data zyrtare e daljes në treg është 13 mars 2026. Mundësi pagese deri në 24 këste ose 36 këste, duke ju lejuar të investoni në pajisjen tuaj të re pa ngarkesë tëmenjëhershme financiare.
Na vizitoni për t'i parë pajisjet nga afër Prishtina Mall, Kati 0. Ose bëni porosinë tuaj online: iGjirafa.com