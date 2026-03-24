Apple Maps së shpejti do të fillojë të shfaqë reklama?
Apple thuhet se po planifikon të prezantojë reklama në aplikacionin e saj Maps, ndërsa synon të fitojë para nga shërbimi.
Dhe një njoftim i tillë mund të bëhet që këtë muaj, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Në një raport, Mark Gurman i Bloomberg, duke cituar burime, thotë se reklamat në Apple Maps do të funksionojnë duke përdorur një sistem të ngjashëm me atë të përdorur në Google Maps.
Apple thuhet se po planifikon t'u lejojë markave dhe shitësve me pakicë të bëjnë oferta për vendosjet e reklamave dhe fjalët kyçe të kërkimit, me reklamat që shfaqen brenda rezultateve të kërkimit.
Raporti thekson se reklamat do të shfaqen në të gjithë aplikacionin Maps në iOS, iPadOS dhe macOS. Ato do të jenë gjithashtu të dukshme në aplikacionin web të Apple për Maps. /Telegrafi/