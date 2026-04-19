App Store po lulëzon përsëri, dhe inteligjenca artificiale mund të jetë arsyeja
Të gjithë thanë se IA do të shkatërronte aplikacionet. Në vend të kësaj, lansimet e aplikacioneve të reja po rriten ndjeshëm.
Sipas një analize të re nga ofruesi i inteligjencës së tregut Appfigures, lansimet e aplikacioneve në mbarë botën në tremujorin e parë të vitit 2026 u rritën me 60% në krahasim me të njëjtën kohë të vitit të kaluar si në App Store të Apple ashtu edhe në Google Play.
Kjo përqindje ishte edhe më e lartë, 80% kur shikohej vetëm në App Store për iOS. Në prill të vitit 2026 deri më tani, numri i përgjithshëm i lansimeve të aplikacioneve është rritur me 104% në të dy dyqanet krahasuar me të njëjtën kohë të vitit të kaluar dhe me 89% në iOS.
Siç tha në një intervistë të kohëve të fundit zëvendëspresidenti i lartë i marketingut botëror të Apple, Greg "Joz" Joswiak: thashethemet për vdekjen e App Store në epokën e IA-së "mund të jenë ekzagjeruar shumë".
Këto gjetje vijnë mes shqetësimeve se rritja e chatbot-eve dhe agjentëve të IA-së në fund të fundit do t'i bënte përdoruesit të largoheshin nga aplikacionet - një teori që tashmë po qarkullon nga ata në industri, si CEO i Nothing, Carl Pei, i cili është i përqendruar në ndërtimin e një telefoni inteligjent për epokën e IA-së.
New York Times raportoi gjithashtu vitin e kaluar mbi potencialin që platformat e reja kompjuterike të eklipsojnë smartfonin, si syzet inteligjente, pajisjet kompjuterike ambientale ose orët inteligjente të riimagjinuara me veçori të IA-së.
OpenAI madje po punon në një pajisje harduerike IA me projektuesin e famshëm të Apple, Jony Ive.
Por ekziston edhe një mundësi tjetër: IA do ta bëjë më të lehtë për këdo që të krijojë aplikacione, duke nxitur një rilindje të App Store. Nxitimi i ri i aplikacioneve mund të udhëhiqet nga krijuesit që kanë ide, por jo aftësitë teknike për të hartuar softuer celular.
Të dhënat e Appfigures tregojnë se disa kategori aplikacionesh po shohin më shumë publikime të reja se të tjerat.
Lojërat celularë ende përbëjnë shumicën e publikimeve të reja të aplikacioneve në të gjithë botën që nga tremujori i parë i vitit 2026, siç kanë bërë në vitet e mëparshme. Por aplikacionet e "produktivitetit" janë zhvendosur në pesë të parat këtë vit.
Kategoria e "shërbimeve" është zhvendosur gjithashtu në vendin e dytë, dhe kategoria e aplikacioneve të "stilit të jetesës" është zhvendosur nga vendi i 5-të vitin e kaluar në vendin e 3-të tani. Së fundmi, aplikacionet e stilit "shëndeti dhe fitnesi" plotësuan pesë kategoritë kryesore.
Hipoteza e punës këtu është se mjetet e mundësuara nga IA, si Claude Code ose Replit, mund të jenë pas valës së lançimeve të reja. Gjithashtu duket e mundur që po arrijmë një lloj pike kthese në aspektin e përdorshmërisë së IA-së, ku është mjaft e lehtë për njerëzit të shfrytëzojnë këto mjete për të ndërtuar aplikacionet e tyre të dëshiruara mobile më shpejt - ose edhe për të ndërtuar aplikacionet e tyre të para ndonjëherë.
Shpërthimi i aplikacioneve të reja që Apple mund të shqyrtojë mund të jetë gjithashtu pas disa hapave të gabuar të fundit të gjigantit të teknologjisë.
Këtë javë, Apple hoqi aplikacionin e shpërblimeve Freecash nga App Store për shkelje të rregullave, pasi e lejoi aplikacionin të ngjitej në Top Charts të dyqanit dhe të qëndronte në pesë të parat për muaj të tërë.
Apple u kap gjithashtu në befasi nga një aplikacion keqdashës për kriptomonedha, një klon i Ledger Live, i cili thithi 9.5 milionë dollarë në kripto nga llogaritë e viktimave.
Ndërsa problemet e profilit të lartë si ky mund të gjenerojnë PR të keq për App Store, kompania ende bën shumë punë të rëndë në aspektin e bllokimit dhe refuzimit të aplikacioneve të rrezikshme ose spam.
Analiza më e fundit e Apple nga viti 2024 tha se kompania kishte hequr ose refuzuar më shumë se 17,000 aplikacione për shkelje të rregullave "bait-and-switch" atë vit; kishte refuzuar më shumë se 320,000 aplikacione të paraqitura që u gjetën të ishin spam, kopjim aplikacionesh të tjera ose mashtruese; dhe kishte ndërmarrë veprime për të parandaluar që më shumë se 37,000 aplikacione potencialisht mashtruese të arrinin tek përdoruesit në App Store.
Megjithatë, ekspertët e Apple si John Gruber kanë argumentuar prej kohësh se App Store ka nevojë për një lloj "skuadre mashtruese" që vëzhgon aplikacionet mashtruese ose mashtruese që po fitojnë popullaritet ose po fitojnë shumë.
Nëse kodimi i asistuar nga inteligjenca artificiale rezulton të jetë pas rritjes së fundit të lëshimeve të aplikacioneve, kjo nevojë do të rritet vetëm ndërsa më shumë aplikacione të reja do të mbushin tregun, jo të gjitha prej të cilave do të jenë të mira. /Telegrafi/