Android Auto fsheh një opsion të veçantë
Shumica e shoferëve përdorin Android Auto vetëm për navigim dhe muzikë, por ky sistem i Google fsheh opsione të fuqishme që mund të përmirësojnë ndjeshëm përvojën e vozitjes.
Ka disa “truke” që ju lejojnë të përfitoni nga rezolucion më i mirë i ekranit, ulje e konsumit të internetit dhe automatizime inteligjente për makinën, funksione që nuk i shihen qartë përdoruesit.
Hapi i parë drejt një përvoje më të mirë është heqja e kufizimeve që Google vendos në aplikacion. Duhet të hapni cilësimet e aplikacionit Android Auto në telefon, të shkoni te informacionet rreth versionit dhe të klikoni 10 herë rresht në atë opsion. Kjo ju mundëson të ndryshoni rezolucionin e ekranit për një pamje më të qartë dhe të ç’aktivizoni funksione si regjistrimi automatik i videos që shpenzon të dhëna mobile të panevojshme.
Një nga funksionet më të dobishme janë “widget” në shiritin e detyrave në fund të ekranit. Kur jeni në navigim, në fund mund të shihni kontrollet për podcast ose muzikë pa kaluar nga një aplikacion te tjetri. Kjo bën që navigimi të mbajë të gjithë ekranin, që është veçanërisht i dobishëm në kryqëzime komplekse, pa humbur qasjen te kontrolli i mediave.
Kalimi nga Android Auto përmes kabllos në versionin pa tela (wireless) gjithashtu ndryshon mënyrën si funksionon sistemi. Edhe pse disa përdorues shqetësohen për ngrohjen e telefonit, adapterë pa tela me cilësi të mirë zgjidhin problemet me kabllot që bien në gropat e rrugës apo në kthesa të forta.
Nëse përdorni edhe rutinat e Google, mund të bëni gjëra si:
Automatikisht të dërgoni një mesazh te familjarët sapo të niseni nga puna,
Të ndizni listën tuaj të preferuar të muzikës sapo të hyni në veturë. /Telegrafi/