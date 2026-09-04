Andrew Tate dhe vëllai i tij Tristan akuzohen zyrtarisht për trafikim të të miturve dhe pastrim parash
Prokurorët rumunë kanë akuzuar zyrtarisht personin me ndikim kontrovers Andrew Tate për një sërë krimesh të rënda, duke përfshirë trafikimin e të miturve, pastrimin e parave, marrëdhënie seksuale me të mitur dhe manipulimin e dëshmitarëve, ndërsa vëllai i tij Tristan akuzohet për bashkëpunim.
Të dy ndodhen aktualisht në burg në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA).
Ata u arrestuan në Miami në fund të korrikut në bazë të një kërkese për ekstradim nga Mbretëria e Bashkuar, ku kërkohen për akuza për përdhunim.
Edhe pse vëllezërit banonin kryesisht në Rumani që nga viti 2017, ata kanë qenë nën hetim penal në atë vend për trafikim të qenieve njerëzore që nga dhjetori i vitit 2022.
Sipas prokurorëve rumunë, vëllezërit rekrutonin viktima duke përdorur të ashtuquajturën metodë "loverboy" - duke i joshur ato me premtime të rreme për një lidhje romantike ose martesë. Pas kësaj, ata detyroheshin të prodhonin përmbajtje pornografike për kompanitë e kamerave të internetit.
Njësia e Krimit të Organizuar e Rumanisë (DIICOT) ka zbuluar detajin tronditës se një nga viktimat e Andrew Tate ishte vetëm 15 vjeç kur ai e joshi atë në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2012. Më pas ai e transferoi atë në Bukuresht, ku, përveç dhunës fizike dhe kërcënimit psikologjik, ai e shfrytëzoi seksualisht, duke e detyruar të regjistronte përmbajtje pornografike.
Vëllai i tij, Tristan, u akuzua për bashkëpunim dhe përdorim të agresionit fizik kundër viktimës.
Prokurorët pretendojnë se vëllezërit përvetësuan 1.25 milion dollarë nga të ardhurat e saj nga video-bisedat, të cilat përbënin rreth 80 përqind të të ardhurave të saj totale. Ata u përpoqën t'i pastronin këto para duke blerë katër makina luksoze.
Ekipi i avokatëve të vëllezërve Tate i hedh poshtë kategorikisht të gjitha akuzat, raporton CNN.
"Ne do të shqyrtojmë çdo aspekt të aktakuzës me të njëjtin nivel shqyrtimi dhe do të kundërshtojmë çdo mangësi provuese, procedurale ose ligjore përmes procedurave të duhura gjyqësore. Klientët tanë vazhdojnë të hedhin poshtë akuzat kundër tyre", tha avokati i tyre rumun, Eugen Vidineac.
Nuk është ende e qartë nëse Rumania do të kërkojë ekstradimin e tyre nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA). Sipas ligjit rumun, Tates mund të gjykohet në mungesë, por gjyqi nuk do të fillojë menjëherë.
Padia së pari i shkon panelit paraprak të gjykatës, i cili kontrollon ligjshmërinë e dosjes, gjë që në praktikë shpesh zgjat shumë më tepër se 60 ditët e parashikuara me ligj.
Ju kujtojmë se vëllezërit ishin akuzuar më parë për trafikim qeniesh njerëzore në Rumani, por në fund të vitit 2024, Gjykata e Apelit në Bukuresht ia ktheu çështjen prokurorisë, duke i shpallur të papranueshme disa prova. /Telegrafi/