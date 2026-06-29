Ancelotti flet për fitoren dhe situatën e Neymarit
Përzgjedhësi i Brazilit, Carlo Ancelotti, ka vlerësuar karakterin e skuadrës së tij pas fitores dramatike ndaj Japonisë në Kupën e Botës 2026, duke theksuar se ekipi nuk u dorëzua dhe ruajti qetësinë deri në fund.
“Nuk e humbëm durimin. Kishim shumë opsione në fushë dhe në stol. Japonia nuk është kundërshtar i lehtë, është një skuadër shumë e organizuar dhe me intensitet të lartë”, ka deklaruar Ancelotti pas ndeshjes.
Brazilianët arritën të përmbysin rezultatin në minutat e fundit, duke siguruar kualifikimin në fazën çerekfinale, ndërsa trajneri italian theksoi se vendimet taktike ishin të rëndësishme për rrjedhën e lojës.
Ancelotti ka folur gjithashtu edhe për Neymarin, duke zbuluar se sulmuesi ishte planifikuar të aktivizohej në rast se ndeshja do të shkonte në vazhdime.
“Po e ruaja Neymarin për kohën shtesë. Ai do të hynte në fushë në minutën e 105-të nëse nuk do të kishim shënuar golin e dytë. Nuk doja ta ndryshoja strukturën e skuadrës, sepse po luanim mirë”, u shpreh Ancelotti.
Brazili vazhdon rrugëtimin në turne, ndërsa Japonia largohet pas një paraqitjeje shumë të fortë dhe të disiplinuar ndaj një prej favoritëve kryesorë të Botërorit. /Telegrafi/