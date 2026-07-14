Analizë, formacionet e mundshme, parashikim: Gjithçka që duhet të dini për gjysmëfinalen Francë – Spanjë
Franca dhe Spanja do ta zhvillojnë sonte (e martë) gjysmëfinalen, në kuadër të Kupës së Botës 2026.
Si “Gjelat” ashtu edhe “La Roja” janë në formë të jashtëzakonshme ndërsa kanë për objektiv që me patjetër ta sigurojnë finalen e madhe.
Të dy kombëtaret pritet t’i kenë të gjithë yjet e gatshëm, me Francën që do t’iu rikthehet Aurelien Tchouameni, ndërsa lëndimet e Kylian Mbappe dhe Manu Kone nuk janë aq serioze, prandaj mund të luajnë nga fillimi.
Në anën tjetër, te Spanja – mesfushori Pedri pritet të rikthehet në formacionin zytrtar pasi pushoi mjaftueshëm dhe u la në stol në çerekfinalen ndaj Belgjikës.
Analizë për dy kombëtaret:
Franca:
Kylian Mbappe u detyrua të largohej gjatë fitores së Francës në çerekfinale për shkak të një lëndimi të lehtë në kyçin e këmbës, megjithëse pritet të rikuperohet në kohë për të filluar të martën.
Manu Kone gjithashtu doli nga loja me një problem në gju, por ky zëvendësim besohet se ka qenë parandalues. Mesfushori i Romës duhet të mbetet në garë, ndërsa Aurelien Tchouameni po përpiqet të rikthehet nga një problem në kofshë.
Didier Deschamps ende ka një vendim për të marrë në të tretën e fundit, me Desire Doue dhe Bradley Barcola që konkurrojnë për një vend përkrah Mbappe, Dembele dhe Michael Olise.
Spanjë:
Mikel Oyarzabal ka shënuar katër gola në Kupën e Botës dhe pritet të udhëheqë sulmin.
Në mesfushë, Mikel Merino dhe Pedri janë në garë për t'u rikthyer në formacionin titullar, gjë që mund t'i vërë nën presion Fabian Ruiz-in dhe Dani Olmo-n për vendet e tyre.
Lamine Yamal nuk e ka arritur ende nivelin e lartë që tregoi në Euro 2024, por adoleshenti mbetet zgjedhja e parë e Spanjës për krahun e djathtë. Pedro Porro pritet të vazhdojë si mbrojtës i djathtë, pasi duket se e ka kaluar Marcos Llorenten në hierarkinë e zgjedhjeve.
Formacionet e mundshme:
Francë: Maignan; Digne, Saliba, Upamecano, Kounde; Kone, Rabiot; Barcola, Olise, Dembele; Mbappe
Spanjë: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Merino, Baena; Oyarzabal.
Parashikim: Franca hyn në gjysmëfinalen e tretë radhazi të Kupës së Botës në një formë të jashtëzakonshme, duke fituar të gjashtë ndeshjet në turne, duke shënuar 16 gola dhe duke eliminuar Suedinë, Paraguain dhe Marokun në raundet eliminuese.
Kylian Mbappe ka qenë qendror në atë seri me tetë gola tashmë, ndërsa mbështetja sulmuese e Ousmane Dembele, Michael Olise dhe ose Bradley Barcola ose Desire Doue i ka dhënë skuadrës së Didier Deschamps një avantazh më dinamik.
Spanja ka avantazhin e fundit në ndeshjet kokë më kokë, duke fituar shtatë nga 10 takimet e tyre të fundit me Francën, dhe skuadra e Luis de la Fuente ka treguar përsëri qëndrueshmërinë e saj në turne përmes kontributeve vendimtare në ndeshjet eliminuese nga Mikel Merino.
Kjo duhet të jetë një gjysmëfinale e ngushtë, por fuqia e zjarrit, thellësia dhe rekordi i shkëlqyer gjysmëfinal i Kupës së Botës i Francës mund të jenë të mjaftueshme për t'i çuar ata në finale.
Pra, Francë 2-1 Spanjë.
Për fund, rikujtojmë se përballja e zjarrtë do të nisë nga ora 21:00./Telegrafi/