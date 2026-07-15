“Amerikanët janë lodhur nga kjo”: SHBA drejt heqjes së ndryshimit të orës dy herë në vit
Dhoma e Përfaqësuesve të SHBA-së votoi të martën me shumicë dërrmuese për të miratuar një projektligj që do t'i jepte fund praktikës së ndërrimit të orëve dy herë në vit dhe do ta bënte të përhershme orën e verës.
Opjektivi për t'i dhënë fund ndërrimit të orës ka mbështetje dypartiake, përfshirë mbështetjen e Donald Trump dhe disa bashkë-sponsorizuesve demokratë.
Pas një votimi prej 308-117 në Dhomën e Përfaqësuesve, projektligji do të shkojë më pas në Senat, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
The U.S. House voted 308–117 to approve the Sunshine Protection Act, which would make daylight saving time permanent and end the twice-yearly clock changes.
The bill now moves to the Senate.pic.twitter.com/7Zc5xwKz9g
— Clash Report (@clashreport) July 15, 2026
Shumica e shteteve të SHBA-së i ndryshojnë orët dy herë në vit.
Projektligji, i sponsorizuar nga Vern Buchanan, një përfaqësues republikan i Floridas, do ta bënte orën e kursimit të ditës orën e re standarde të përhershme.
Sipas propozimit, shtetet do të kishin mundësinë të mos e zbatonin dhe të qëndronin në orën standarde të përhershme.
"Amerikanët në të gjithë vendin janë të lodhur nga ndryshimi i orës dy herë në vit, dhe provat janë të qarta se koha e kursimit të përhershëm të ditës mund të përmirësojë shëndetin publik, të zvogëlojë aksidentet rrugore, të ulë krimin dhe të inkurajojë më shumë aktivitete në natyrë", tha Buchanan përpara votimit. /Telegrafi/