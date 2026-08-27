Alvarez kërkoi ndihmën e kapitenëve të Atletico Madridit për t’u larguar, por Simeone ndërhyri menjëherë
Saga e transferimit të Julian Alvarez vazhdon të jetë një nga temat më të nxehta të kësaj vere.
Sulmuesi argjentinas dëshiron të largohet nga Atletico Madridi dhe të transferohet te Barcelona, por klubi madrilen vazhdon të mbajë qëndrim të prerë kundër largimit të tij.
Alvarez kërkon ndihmë nga kapitenët
Sipas raportimeve të Mundo Deportivo, Alvarez ka ndërmarrë një tjetër hap në përpjekje për të zgjidhur situatën. Sulmuesi thuhet se ka kontaktuar kapitenët e Atletico Madridit – Koke, Jan Oblak dhe Jose Maria Gimenez, duke u kërkuar atyre ndihmë për të ndërmjetësuar me klubin dhe për të hapur rrugën drejt negociatave me Barcelonën.
Argjentinasi synon të realizojë dëshirën e tij për të luajtur në “Camp Nou”, ndërsa Barcelona vazhdon ta konsiderojë atë një objektiv të rëndësishëm për repartin ofensiv.
Simeone e ndërpret menjëherë situatën
Bordi drejtues i Atletico Madridit merr vendim përfundimtar mbi transferimin e Alvarezit te Barcelona
Megjithatë, tentativa e Alvarez duket se është përballur me një pengesë të menjëhershme. I njëjti burim raporton se trajneri Diego Simeone ka ndërhyrë duke u bërë të qartë lojtarëve se nuk mund të ndikojnë në vendimin e klubit.
Sipas raportimit, Simeone u ka thënë kapitenëve se vendimi për të ardhmen e Alvarez i takon vetëm drejtuesve të Atletico Madridit dhe se ata nuk kanë mundësi të ndërhyjnë në këtë çështje.
Drejtuesit e Atletico Madridit kanë përsëritur edhe një herë qëndrimin e tyre se nuk kanë ndërmend të ulen në tavolinën e negociatave me Barcelonën për Alvarez.
Megjithatë, me mbylljen e afërt të afatit kalimtar, situata mbetet e hapur dhe dëshira e sulmuesit për t'u transferuar në Barcelonë mund të sjellë zhvillime të reja në ditët e fundit të afatit kalimtar.
Alvarez tashmë ka bërë lëvizjen e tij, por mbetet për t'u parë nëse kjo do të mjaftojë për ta bindur Atletico Madridin të ndryshojë qëndrim. /Telegrafi/