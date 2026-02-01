Alcaraz shkatërron Djokovicin me rikthim dhe fiton Australian Open
Tenisti më i mirë në botë, Carlos Alcaraz, fitoi Australian Open pas një përmbysjeje spektakolare ndaj Novak Djokovicit , duke triumfuar me rezultat 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 pas pak më shumë se tre orësh lojë në Rod Laver Arena në Melbourne.
Në fillim të ndeshjes, të dy lojtarët ishin shumë të fortë në servimet e tyre, duke lejuar pak mundësi për break në tre gemat e para. Megjithatë, Djokovic arriti të fitonte setin e parë 6:2, duke treguar siguri në çdo pikë vendimtare.
Seti i dytë ishte shfaqja e fuqisë së Alcaraz. Spanjolli bëri dy break, në gemin e tretë dhe të shtatë, duke barazuar setet me 6:2, duke treguar pse është numri një i botës.
Në setin e tretë, pas një starti të barabartë, Alcaraz shfrytëzoi një pikë break në gemin e pestë për të kaluar në avantazh 3:2. Ai ruajti serviset deri në fund dhe realizoi një tjetër break për të fituar setin 6:3.
History 🏆 pic.twitter.com/FRpRxKb9Tr
— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2026
Seti i katërt u vendos në gemin e dymbëdhjetë, ku Alcaraz realizoi breakin vendimtar dhe mbylli ndeshjen me 7:5, duke vulosur fitoren e tij spektakolare.
Me këtë triumf, 22-vjeçari Alcaraz bëri histori, duke u bërë lojtari më i ri që kompleton Grand Slam-et në karrierë, ndërsa ia prishi ëndrrat Djokovicit për të fituar titullin e 25-të Grand Slam, që do ta kishte bërë më të dekoruarin në tenis.
Rezultati final:
Alcaraz – Djokovic 2:6, 6:2, 6:3, 7:5