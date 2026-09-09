Alcaraz eliminohet në mënyrë dramatike, Shelton bën befasinë e madhe në US Open
Ben Shelton ka siguruar fitoren më të madhe të karrierës, duke eliminuar kampionin në fuqi Carlos Alcaraz në çerekfinale të US Open pas një dueli epik që zgjati plot 4 orë e 28 minuta.
Amerikani triumfoi me rezultat 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6, në një ndeshje dramatike në “Arthur Ashe Stadium”, ku të dy tenistët luftuan deri në pikën e fundit.
Shelton e humbi setin e parë në “tie-break”, por reagoi në mënyrë spektakolare duke fituar dy setet e ardhshme. Alcaraz u rikthye në të katërtin dhe e dërgoi sfidën në setin vendimtar, por amerikani ishte më i qetë në momentet përcaktuese.
Në “match tie-break”, Shelton triumfoi 10-7 dhe siguroi kualifikimin në gjysmëfinale të Grand Slamit amerikan.
Ben Shelton scores the biggest win of his career and a spot in the US Open semifinals! pic.twitter.com/2PCndRLcpL
— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026
Ndeshja hyri gjithashtu në historinë e US Open për një tjetër arsye. Ajo përfundoi në orën 03:33 të mëngjesit sipas kohës lokale në Nju Jork, duke u bërë ndeshja që ka përfunduar më së voni ndonjëherë në turneun amerikan.
Për Sheltonin, kjo ishte fitorja e parë ndaj një tenisti të renditur në Top 3 të botës. Para kësaj ndeshjeje, ai kishte humbur të gjitha 17 përballjet e tij të mëparshme ndaj lojtarëve të kësaj kategorie.
Në anën tjetër, Alcaraz, i cili po luante turneun e tij të parë pas një pauze të gjatë për shkak të lëndimit, nuk arriti ta mbrojë titullin e fituar vitin e kaluar. Humbja i dha fund edhe serisë së tij prej 18 fitoreve radhazi në ndeshjet e Grand Slamit.
BEN SHELTON DEFEATS CARLOS ALCARAZ IN AN ALL-TIMER! pic.twitter.com/ja17W0A6GT
— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026
Shelton do të përballet në gjysmëfinale me bashkëkombësin e tij Frances Tiafoe, duke siguruar kështu një përballje tërësisht amerikane.
Tiafoe gjithashtu kaloi nëpër një dramë të jashtëzakonshme në çerekfinale, duke përmbysur Alex Michelsen pas humbjes së dy seteve të para.
Ai fitoi 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6 dhe siguroi gjysmëfinalen e tretë në karrierë në US Open./Telegrafi/