Alba Vukaj mahnit me paraqitjen e saj teksa ndan fotografi nga Bali
Alba Vukaj është një nga personazhet më të komentuar në mediat rozë.
Ish-banorja e “Big Brother VIP Kosova” ka ndarë së fundmi një seri fotografish në llogarinë e saj në Instagram, të realizuara gjatë pushimeve në Bali, Indonezi.
Bukuroshja nga Shkodra për ketë set fotografish kishte zgjedhur një fustan të zi në formë rrjete, i cili i theksonte elegancën dhe stilin e saj modern.
Pozat e saj për kamerën tërhoqën vëmendjen e të gjithëve derisa reflektonte me vetëbesimin dhe qëndrimin e kuruar deri në detaj.
Në këto fotografi vihen në pah linjat e saj trupore dhe paraqitja e saj e kuruar, ndërsa bukuria e saj bie menjëherë në sy. Alba shfaqet e kuruar me kujdes dhe me një stil që kombinon thjeshtësinë me elegancën.
Postimi i saj ka marrë një numër të madh komentesh pozitive nga ndjekësit, të cilët e kanë komplimentuar për paraqitjen e saj.