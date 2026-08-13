Al Qadsiah afër transferimit të yllit të Man Cityt për 60 milionë euro
Klubi i Superligës së Arabisë Saudite, Al Qadsiah është afër një marrëveshje me Manchester Cityn për transferimin e mesfushorit holandez, Tijjani Reijnders.
Sipas gazetarit Fabrizio Romano, Al Qadsiah është në bisedime të avancuara me Manchester Cityn për një marrëveshje me Tijjani Reijnders.
Të dy klubet janë afër arritjes së një marrëveshjeje me vlerë rreth 60 milionë euro për lojtarin e kombëtares holandeze. Megjithatë, transferimi ende varet nga miratimi i Reijnders.
🚨🇸🇦 Understand Al Qadsiah are in advanced talks with Manchester City to sign Tijjani Reijnders!
Club to club agreement close around 60M fee but green light still needed from Dutch midfielder.
Nottingham Forest remain keen, all depends on Reijnders’ decision. pic.twitter.com/icmQOb0ate
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2026
Nottingham Forest gjithashtu mbetet i interesuar për të nënshkruar me mesfushorin, por Al Qadsiah është aktualisht më afër arritjes së një marrëveshjeje me Cityn.
Vendimi përfundimtar tani do të mbetet te Reijnders, i cili duhet të zgjedhë midis skuadrës saudite dhe opsioneve të tjera përpara se transferimi të mund të përfundojë.
Reijnders bëri një nisje të fortë në Etihad, por shpejt humbi vendin e tij në formacionin titullar sezonin e kaluar. Ai bëri 47 paraqitje në të gjitha garat, duke shënuar shtatë gola dhe duke dhënë shtatë asistime. /Telegrafi/