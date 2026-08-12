Ylli i Napolit Amir Rrahmani ka shënuar një gol të bukur në miqësoren ndaj klubit grek Aris.

Rrahmani realizoi nga distanca ku e la të shtangur portierin e ekipit kundërshtar.

Me një goditje të fuqishme precize, Rrahmani s’i dha asnjë shans portierit për ta kaluar Napolin në epërsi (19’).

Përndryshe, Rrahmani pritet që sërish të jetë titullar te skuadra e Napolit, e cila ka për objektiv ta fitojë titullin kampion në Itali./Telegrafi/

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