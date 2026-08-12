Amir Rrahmani realizon supergol për Napolin
Ylli i Napolit Amir Rrahmani ka shënuar një gol të bukur në miqësoren ndaj klubit grek Aris.
Rrahmani realizoi nga distanca ku e la të shtangur portierin e ekipit kundërshtar.
Me një goditje të fuqishme precize, Rrahmani s’i dha asnjë shans portierit për ta kaluar Napolin në epërsi (19’).
🚨⚽| GOAL: WHAT AN AMAZING GOAL BY AMIR RRAHMANI!!!!
Napoli 1-0 Aris pic.twitter.com/NkQlmfshBy
— Futball Centa (@futballcenta) August 12, 2026
Përndryshe, Rrahmani pritet që sërish të jetë titullar te skuadra e Napolit, e cila ka për objektiv ta fitojë titullin kampion në Itali./Telegrafi/
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