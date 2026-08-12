Pllana transferohet në klubin e Superligës së Zvicrës
Mbrojtësi kosovar Bujar Pllana ka bërë hapin e radhës në karrierën e tij, duke u transferuar në Superligën e Zvicrës, te skuadra e njohur Grasshopper.
Klubi zviceran e ka zyrtarizuar sot (e mërkurë) transferimin e 24-vjeçarit, i cili ka firmosur kontratë dyvjeçare.
Pllana i bashkohet Grasshopperit pas aventurës në futbollin polak, ku ishte pjesë e Lechia Gdansk, me të cilën ndërpreu kontratën para se të bëhej pjesë e klubit zviceran.
Pllana, i cili është pjesë e Kombëtares së Shqipërisë, e ka nisur karrierën në Mitrovicë, ndërsa më pas ka kaluar nëpër disa skuadra, duke ndërtuar gradualisht eksperiencën e tij në futbollin profesional.
Pas zyrtarizimit, mbrojtësi është shprehur i kënaqur me transferimin dhe ka theksuar se besimi i treguar nga drejtuesit e Grasshopperit ka qenë një nga arsyet kryesore që e bindi për këtë lëvizje.
“Jam shumë i lumtur që jam këtu. Isha i bindur për projektin që nga fillimi dhe menjëherë e kam ndier besimin e treguar gjatë diskutimeve. Mezi pres të luaj para tifozëve tanë”, ka deklaruar Pllana.
Grasshopper është një nga klubet më tradicionale të futbollit zviceran dhe një emër me histori të pasur në futbollin e vendit.
Megjithatë, vitet e fundit klubi është përballur me vështirësi për të krijuar stabilitet në elitën zvicerane dhe ka kaluar nëpër periudha të ndryshme të pasigurta sportive.
Pllana pritet të jetë një nga përforcimet që do t’i ndihmojë skuadrës në synimin për të konsoliduar pozitën e saj në Superligën e Zvicrës dhe për të ndërtuar një ekip më konkurrues në sezonet e ardhshme.
Për mbrojtësin 24-vjeçar, kalimi te Grasshopper përfaqëson një mundësi të rëndësishme për të fituar përvojë në një tjetër kampionat evropian dhe për të konsoliduar më tej karrierën e tij në nivelin profesional. /Telegrafi/