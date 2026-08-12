PSG dhe Aston Villa synojnë Superkupën e Evropës, formacionet zyrtare
Paris Saint-Germain dhe Aston Villa do ta kërkojnë trofeun e Superkupës së Evropës, me formacionet zyrtare që tashmë janë publikuar.
Të dy skuadrat duan ta nisin sezonin me trofe, kësisoj do të bëjnë çmos për ta ngritur trofeun në fund.
Trajnerët Luis Enrique, respektivisht Unai Emery kanë zgjedhur 11 më të mirët, me objektivin e vetëm – fitoren.
Formacionet zyrtare:
PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Zairre-Emery; Akilouche, Duoe, Kvaratskhelia
Aston Villa: Bizot; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; McGinn, Gomes, Kamara, Hemmings; Buendia, Madjo
Team news is in 🔒 #PSGAVL pic.twitter.com/yeKkyIKiHQ
— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 12, 2026
Përballja do të nisë nga ora 21:00./Telegrafi/
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