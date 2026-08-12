Paris Saint-Germain dhe Aston Villa do ta kërkojnë trofeun e Superkupës së Evropës, me formacionet zyrtare që tashmë janë publikuar.

Të dy skuadrat duan ta nisin sezonin me trofe, kësisoj do të bëjnë çmos për ta ngritur trofeun në fund.

Trajnerët Luis Enrique, respektivisht Unai Emery kanë zgjedhur 11 më të mirët, me objektivin e vetëm – fitoren.

Formacionet zyrtare:

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Zairre-Emery; Akilouche, Duoe, Kvaratskhelia

Aston Villa: Bizot; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; McGinn, Gomes, Kamara, Hemmings; Buendia, Madjo

Përballja do të nisë nga ora 21:00./Telegrafi/

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