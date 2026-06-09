Al-Ittihad i ofron pagë marramendëse, Salah përgatitet për një transferim në Arabinë Saudite
Mohamed Salah është një lojtar i lirë dhe paratë në tavolinë nga Arabia Saudite janë pothuajse të parefuzueshme.
Liverpooli konfirmoi se është arritur një marrëveshje me Salah për të shkurtuar kontratën e tij me një vit, duke i dhënë fund qëndrimit të tij nëntëvjeçar në Anfield këtë verë. 33-vjeçari u grind me ish-trajnerin Arne Slot gjatë sezonit dhe tani do të zgjedhë destinacionin e tij të radhës lirisht.
Sipas një raporti nga kanali i Ahmed Mubarak në YouTube, Al-Ittihad është i përgatitur t’i ofrojë Salahut 65 milionë funte (75 milionë euro) neto në vit gjatë një marrëveshjeje trevjeçare - një total prej 195 milionë funtesh (225 milionë eurosh) vetëm në pagë bazë pa përfshirë bonuset, të drejtat e imazhit dhe të ardhurat komerciale.
Al-Ittihad are reported by Egyptian source Ahmed Mubarak to have offered Mohamed Salah a contract worth £65 MILLION net per year over the course of a three-year contract. That's £195m guaranteed in basic salary without counting sponsorship income, image‑rights money or commercial… pic.twitter.com/aiFsyJPVRI
— Anfield Watch (@AnfieldWatch) June 8, 2026
Kjo do të përfaqësonte një rritje dramatike të pagës së tij në krahasim me fitimet e tij nga Liverpooli gjatë viteve të qëndrimit të tij në Anfield.
Al-Ittihad e ka ndjekur prej kohësh yllin egjiptian, pasi Liverpooli hodhi poshtë një ofertë prej 175 milionë eurosh nga klubi saudit që në vitin 2023 - dhe tani ata janë favoritët kryesorë, megjithëse Roma, Juventusi, Fenerbahce dhe skuadra e MLS, San Diego FC, janë gjithashtu të lidhur me të.
Salah shënoi 257 gola në 442 paraqitje për Liverpoolin, duke e bërë atë të tretin në listën e golashënuesve më të mirë të të gjitha kohërave të klubit pas Ian Rush dhe Roger Hunt.
Në sezonin 2025/26, një sezon i ndërprerë nga pasojat e tij publike me Slot, ai arriti të shënonte 7 gola dhe të jepte 7 asistime në 27 paraqitje në Ligën Premier përpara se të konfirmohej largimi i tij. /Telegrafi/