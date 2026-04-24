Aktgjykimi dënues për terroristët e Banjskës, Kuvendi përshëndet vendimin, Lista Serbe braktis seancën
Kuvendi i Kosovës ka përshëndetur vendimin e Gjykatës Themelore për burgim të përjetshëm të të akuzuarve për sulmin terrorist në Banjskë në vitin 2023.
Të premten, Gjykata Themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykim dënues me burgim të përjetshëm ndaj Blagoje Spasojeviq dhe Vladimir Toliq, të cilët u shpallën fajtorë për sulmin terrorist në Banjskë të Zveçanit, që ndodhi më 24 shtator 2023. Ndërsa me 30 vjet burgim u dënua Dushan Maksimoviq. Si pasojë e këtij sulmi mbeti i vrarë rreshteri policor, Afrim Bunjaku, ndërsa u plagosën tre të tjerë.
Kryeparlamentarja Haxhiu, teksa përshëndeti vendimin, i cili mori një duartrokitje të gjatë nga deputetët, tha se drejtësia për sulmin terrorist në Banjskë nuk përfundon këtu, por mbyllet kur Milan Radoiçiq transferohet në Kosovë së bashku me terroristët e tjerë.
“Përshëndes vendimin e Gjykatës Themelore për dënimin me burgim të përjetshëm për sulmin terrorist në Banjskë. Përgëzoj institucionet e Kosovës që terroristët i dënuan me burgim të përjetshëm. Megjithatë, drejtësia për sulmin terrorist në Banjskë nuk përfundon këtu, ajo përmbyllet kur kryeterroristi Milan Radoiçiq transferohet në Kosovë së bashku me terroristët e tjerë. Lavdi heroit të Kosovës, Afrim Bunjaku. Ky vendim është edhe për mbrojtjen e rendit kushtetues. Heroi ynë Afrim Bunjaku u prehtë në paqe”, tha ajo.
Me këtë rast, deputetët e Listës Serbe braktisën seancën e Kuvendit të Kosovës.