Aksioni i SPAK-ut, arrestohet një punonjës police - i lidhur me grupin e Vlorës
Detaje të reja janë zbardhur lidhur me operacioni e zhvilluar këtë të shtunë në qytetin e Vlorës.
Mësohet se është arrestuar një punonjës police i lidhur me grupin e Vlorës, raporton euronews.al
I arrestuari është identifikuar si punonjësi i policisë, R.K.
Ai akuzohet për veprat penale të “Shpërdorimit të detyrës”, “Trafik lëndësh narkotike” dhe “Pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal”.
Më parë mësohet se ka qenë shef seksioni policisë shkencore, DVP Kukës.
Ai gjithashtu ka qene zëvendës Shef Komisariati për Hetimin e Krimeve në komisariatin e policisë Nr.1 dhe zëvendës Shef Komisariati/Shef për Hetimin e Krimeve: DVP Vlorë.
