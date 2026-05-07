Bastisje në Prishtinë, Fushë Kosovë dhe Obiliq - dyshime për keqpërdorim detyre dhe korrupsion
Prokuroria Themelore në Prishtinë, në bashkëpunim me Inspektorati Policor i Kosovës dhe Drejtorinë për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsion, janë duke zhvilluar dy aksione të ndara në disa lokacione në Prishtinë, Fushë Kosovë dhe Obiliq.
Në njoftimin zyrtar thuhet se aksioni po realizohet në bazë të urdhëresës së gjykatës.
“Aksionet po realizohen në bazë të urdhëresës së Gjykatës Themelore në Prishtinë, për bastisjen e pesë (5) personave zyrtarë dhe dy (2) personave civilë/qytetarë”, thuhet në komunikatë.
Sipas Prokurorisë, personat e dyshuar lidhen me disa vepra të rënda penale.
"Të dyshuar për përfshirje në veprimtari kriminale që lidhen me disa vepra penale, përfshirë: keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, shkelja e fshehtësisë së procedurës, marrja e deklaratave me anë të shtrëngimit, keqpërdorimi i informatës zyrtare, mashtrimi, legalizimi i përmbajtjes së rreme, marrja e ryshfetit dhe dhënia e ryshfetit”, thuhet në njoftim.
Hetimet paraprake dyshojnë për përfitime të kundërligjshme pasurore përmes manipulimit të dokumenteve pronësore.
“Sipas dyshimeve fillestare të dyshuarit dyshohen se janë përfshirë në aktivitete kriminale që lidhen me përfitime të kundërligjshme pasurore, përmes falsifikimit të dokumenteve pronësore dhe ndryshimit të paligjshëm të palëve pronare”, thuhet më tej.
Prokuroria thekson se zyrtarët e dyshuar kanë tejkaluar kompetencat e tyre ligjore.
“Pesë (5) persona zyrtarë dyshohen se kanë keqpërdorur pozitën dhe autorizimet zyrtare, duke tejkaluar kompetencat e tyre ligjore”, thuhet në komunikatë.
Institucionet e përfshira kanë bërë të ditur se hetimet do të vazhdojnë dhe se do të ndërmerren të gjitha veprimet ligjore për zbardhjen e rastit. /Telegrafi/