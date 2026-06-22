Aksident në rrugën Prilep - Manastir, lëndohen pesë persona
Pesë persona u lënduan në një aksident trafiku ku u përfshinë tre automjete. Aksidenti ndodhi dje në rrugën Prilep-Manastir, në dalje nga Prilepi. Të lënduarit janë shtruar në spitalin e qytetit të Prilepit, ndërsa trafiku u devijua në një korsi.
"Në aksident u përfshinë tre automjete me pesë persona të lënduar të cilët janë dërguar në Spitalin e Qytetit Borka Taleski në Prilep. Që nga ora 16:40, trafiku është devijuar në një korsi me rregullim fizik", njoftuan nga MPB.
Shërbimet kompetente ndërhynë në vendin e aksidentit, ndërsa trafiku në atë pjesë të rrugës ishte i vështirësuar ose i ndërprerë përkohësisht.
Deri më tani, nuk ka informacione zyrtare për arsyet që çuan në aksident.
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