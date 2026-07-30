Ndalohet shoferi 29-vjeçar nga Gjevgjelia, voziti 204 km/h në autostradën A1
MPB Maqedoni njofton se dje (29.07.2026), në orën 21:26, në autostradën A1, te nyja rrugore Smokvicë, rrethina e Gjevgjelisë, nëpunës policorë të SPB Strumicë – NJPB Gjevgjeli e privuan nga liria Zh.D. (29) nga Gjevgjelia.
"Gjatë kontrollit rrugor me radar, nëpunësit policorë kanë konstatuar se Zh.D. drejtonte automjet udhëtarësh "BMW" me targa të Gjevgjelisë me shpejtësi prej 204 kilometra në orë, në vend ku me shenjë rrugore shpejtësia e lëvizjes është e kufizuar në 120 kilometra në orë".
"Ai është mënjanuar nga qarkullimi dhe për ngjarjen është njoftuar prokurori publik i Prokurorisë Themelore Publike të Gjevgjelisë. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të paraqitet kallëzim përkatës sipas nenit 297-a të Kodit Penal -"drejtim i pakujdesshëm i mjetit motorik"", thonë nga MPB.