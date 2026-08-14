Ngritet kallëzim penal ndaj tre personave nga rajoni i Shkupit
Njësia për Krime të Dhunshme - Departamenti për Krime të Dhunshme në SPB Shkup ngriti një kallëzim penal me procedurë të përshpejtuar kundër S.J. (34), I.J. dhe S.J., të gjithë nga fshati Bukoviq, rajoni i Shkupit, për shkak të dyshimit për kryerjen e një vepre penale "dhunë" sipas nenit 386 paragrafi 3 të Kodit Penal.
"Më 12.08.2026 në fshatin Kopanicë, rajoni i Shkupit, i pandehuri i parë sulmoi me një objekt të fortë 25-vjeçarin H.R. nga fshati Arnaqija, rajoni i Shkupit, ndërsa dy të pandehurit e tjerë dëmtuan automjetin e tij me objekte të forta.
Pas marrjes së masave, oficerët e policisë nga SPB Shkup e privuan nga liria S.J. (34) dhe një gjykatës në procedurë paraprake urdhëroi që ai të caktohet në arrest shtëpiak. Po merren masa për gjetjen e dy të pandehurve të tjerë", thonë nga MPB./Telegrafi/