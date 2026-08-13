Aksident në Kërçovë, lëndohen rëndë dy persona
Një aksident trafiku ka ndodhur sot në rajonin e Kërçovës pranë fshatit Tajmishtë, në të cilin janë lënduar dy persona.
Në aksident janë përfshirë një makinë dhe një kamion.
"Sot rreth orës tetë në Departamentin e Punëve të Brendshme të Kërçovës, është raportuar se ka ndodhur një aksident trafiku midis një kamioni dhe një automjeti pasagjerësh pranë fshatit Tajmishtë, rajoni i Kërçovës. Një person mashkull dhe një femër nga automjeti pasagjerësh janë lënduar në aksident dhe janë dërguar në spitalin e Kërçovës", thonë nga MPB.
Ekipet e policisë janë në vendngjarje, dhe më shumë informacione do të dihen pas përfundimit të hetimit.
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