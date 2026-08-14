Aksidenti në rrugën Strumicë - Novo Sellë, MPB: Ka humbur jetën një 19-vjeçare
Ministria e Brendshme njoftoi se është ndaluar një banor i Strumicës, i cili, duke drejtuar një automjet nën ndikimin e alkoolit në gjak prej 1.75 promil, mori pjesë në një aksident trafiku në të cilën humbi jetën një 19-vjeçare me në një motoçikletë.
"Më 13.08.2026, në SPB Strumicë u raportua se rreth orës 23:30 në rrugën kryesore të pikës kufitare Strumicë - Novo Sellë, në zonën e fshatit Tërnovë, ka ndodhur një aksident trafiku midis një automjeti pasagjerësh "Seat Leon" me targa të Strumicës, të drejtuar nga S.B. (29) nga Strumica dhe një motoçiklete pa targa, të drejtuar nga A.D. (19) nga fshati Ilovicë.
Në aksident, 19-vjeçarja K.J., pasagjere në motoçikletë, vdiq në vendngjarje nga lëndimet e marra, ndërsa vdekja u konfirmua nga një mjek nga Shërbimi i Ndihmës së Shpejtë Mjekësore. Ndërsa, drejtuesi i motoçikletës, A.D., pësoi lëndime trupore, të cilat u konfirmuan në Qendrën Mjekësore të Strumicës", njoftojnë nga policia.
Shoferit të automjetit "Seat" i është bërë testi i alkoolit dhe është konstatuar se ai ka qenë nën ndikimin e alkoolit, përkatësisht i janë matur 1.75 promil alkool në gjak dhe është privuar nga liria. Gjithashtu është konstatuar se shoferi i motoçikletës, A.D., drejtonte një motoçikletë të paregjistruar dhe pa leje drejtimi.
Trafiku në autostradën Strumicë-GSH Novo Sellë, pranë Turnovës, është ndërprerë në të dy drejtimet në periudhën nga ora 00:00 deri në orën 02:30. Me urdhër të prokurorit publik, trupi i të ndjerës është dërguar për autopsi./Telegrafi/