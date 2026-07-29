Digjet një objekt në Tetovë, nuk ka persona të lënduar
SPB Tetovë njofton se ka shpërthyer zjarr në një objekt në Tetovë, ku janë shkaktuar vetëm dëme materiale.
Më 29.07.2026 në orën 01:40 në SPB Tetovë është denoncuar se në rrugën "Jasht Vardarit" në Tetovë ka shpërthyer zjarr në një objekt në ndërtim e sipër brenda rrethit të ish-fabrikës "Teteks", ku janë djegur dërrasa.
Zjarri është fikur nga ekipi i Njësisë Territoriale Kundër Zjarrit Tetovë, ndërsa persona të lënduar nuk ka. Këqyrjen e ka kryer ekipi i SPB Tetovë", thonë nga MPB./Telegrafi/
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