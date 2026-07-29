SPB Tetovë njofton se ka shpërthyer zjarr në një objekt në Tetovë, ku janë shkaktuar vetëm dëme materiale.

Më 29.07.2026 në orën 01:40 në SPB Tetovë është denoncuar se në rrugën "Jasht Vardarit" në Tetovë ka shpërthyer zjarr në një objekt në ndërtim e sipër brenda rrethit të ish-fabrikës "Teteks", ku janë djegur dërrasa.

Zjarri është fikur nga ekipi i Njësisë Territoriale Kundër Zjarrit Tetovë, ndërsa persona të lënduar nuk ka. Këqyrjen e ka kryer ekipi i SPB Tetovë", thonë nga MPB./Telegrafi/

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