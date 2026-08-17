Ndalohet një person nga Manastiri, dyshohet se shkaktoi zjarr
MPB Maqedoni njofton se dje (16.08.2026), në orën 15:40, nëpunës policorë të SPB Manastir e kanë privuar nga liria B.S. (67) nga Manastiri.
Ai dyshohet se rreth orës 12:35 ka shkaktuar një zjarr në rr. “4 Nëntori” në Manastir, me ç'rast ishin përfshirë bari i thatë dhe paletat e drurit në depon e mëparshme të tij.
"Zjarri është shuar nga ekipi i Njësisë Territoriale të Zjarrfikësve nga Manastiri, ndërsa persona të lënduar nuk ka. Një ekip i SPB Manastir ka bërë këqyrje të vendit të ngjarjes dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të ngrihet kallëzim përkatës", thonë nga MPB.
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